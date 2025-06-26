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5 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف سيارة فى شارع أصداء بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:42
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