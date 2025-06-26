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الخارجية البريطانية: ندين اعتداءات المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ومن ضمنها الاعتداء على قرية كفر مالك أمس الذي أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين

Lebanon 24
26-06-2025 | 11:54
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