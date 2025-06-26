الديوان الأميري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من الرئيس العراقي أكد خلاله تضامن بلاده مع دولة قطر وإدانتها الشديدة للهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية والذي يعتبر انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي

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