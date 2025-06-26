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أكسيوس عن مصادر: ترامب يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن في غزة في أقرب وقت ممكن

Lebanon 24
26-06-2025 | 13:03
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