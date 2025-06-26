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قاسم: الجمهورية الإسلامية التي انطلقت عزيزة منذ 46 سنة استطاعت أن تحدث تغييراً كبيراً على مستوى المنطقة والعالم

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:50
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