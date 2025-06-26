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قاسم: الهدف المركزي لـ"إسرائيل" وأميركا هو ضرب أي قدرة مستقلة داعمة للمقاومة في منطقتنا
Lebanon 24
26-06-2025
|
14:51
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