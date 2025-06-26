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قاسم:كان هناك إجماع شعبي حقيقي في إيران ملتف حول القيادة والمرجع الديني الأعلى الإمام السيد علي الخامنئي

Lebanon 24
26-06-2025 | 14:57
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