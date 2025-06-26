قاسم: نحن في لبنان كحزب الله مع خيارات إيران الاستقلالية بعيداً عن الهيمنة الأميركية ونحن نفتخر أننا مع إيران ونحن تحت لواء الإمام القائد الشجاع السيد علي الخامنئي

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