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واشنطن بوست عن المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: حماس تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤقت

Lebanon 24
26-06-2025 | 15:40
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