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واس: السعودية فتحت مجالها الجوي للحفاظ على انسيابية حركة الطيران في ظل الأحداث المتأزمة التي مرت بها المنطقة

Lebanon 24
26-06-2025 | 17:06
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