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رئيسة المفوضية الأوروبية: نكرر الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة

Lebanon 24
26-06-2025 | 18:06
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