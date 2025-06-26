Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: الوضع الراهن فيما يخص النزاع التجاري مع أميركا لا يمكن استمراره للأبد

Lebanon 24
26-06-2025 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون عن المفاوضات التجارية مع أميركا: لا يجب اعتبار حسن نيتنا ضعفاً
lebanon 24
27/06/2025 05:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: على الاتحاد الأوروبي ألا يقبل باتفاق تجاري غير متوازن مع أميركا
lebanon 24
27/06/2025 05:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: نتابع عن كثب الوضع الراهن بين الهند وباكستان ونشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد
lebanon 24
27/06/2025 05:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مستوى التلوث الإشعاعي الراهن داخل منشأة نطنز يمكن احتواؤه بإجراءات الحماية الملائمة
lebanon 24
27/06/2025 05:56:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:23 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:56 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:23 | 2025-06-26
18:56 | 2025-06-26
18:50 | 2025-06-26
18:42 | 2025-06-26
18:36 | 2025-06-26
18:32 | 2025-06-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24