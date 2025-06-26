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المجلس الأوروبي: على إسرائيل وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقبول فورا بوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
26-06-2025
|
23:03
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