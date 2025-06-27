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هآرتس عن جنود: قادة في الجيش الإسرائيلي أمروا بإطلاق النار نحو طالبي مساعدات بهدف إبعادهم

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:42
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