Advertisement

أخبار عاجلة

القناة 14 الإسرائيلية: إصابة 4 مستوطنين بعد اقتحامهم قبر يوسف في نابلس في مواجهات بالحجارة مع فلسطينيين

Lebanon 24
27-06-2025 | 01:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مواجهات بين فلسطينيين وقوات العدو الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية (الجزيرة)
lebanon 24
27/06/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: 4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في بات يام جنوبي تل أبيب
lebanon 24
27/06/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بعد رشق مركبته بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب مدينة نابلس
lebanon 24
27/06/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية
lebanon 24
27/06/2025 12:08:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:03 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:03 | 2025-06-27
04:59 | 2025-06-27
04:52 | 2025-06-27
04:18 | 2025-06-27
04:14 | 2025-06-27
04:14 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24