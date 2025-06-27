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الحرس الثوري الإيراني: القبض على جاسوس للموساد في محافظة جيلان كان بصدد إرسال معلومات عن مراكز للصناعات الدفاعية
Lebanon 24
27-06-2025
|
02:38
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