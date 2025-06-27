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نيويورك تايمز عن المتحدث باسم الوكالة الأممية لتنسيق الشؤون الإنسانية: مراكز المساعدات الجديدة في غزة مصائد موت

Lebanon 24
27-06-2025 | 04:59
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