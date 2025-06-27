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رويترز: الهجوم الروسي الليلي على أوكرانيا ألحق أضرارا بمنشأة طاقة في منطقة خيرسون وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي

Lebanon 24
27-06-2025 | 07:14
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