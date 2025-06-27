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وزارة الطرق الإيرانية: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق المجال الجوي شمالا وغربا وجنوبا حتى الساعة الـ2 ظهر غد السبت

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:33
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