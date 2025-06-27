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د ب أ: الخارجية الإسبانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية على خلفية بيان اعتبرته مدريد غير مقبول

Lebanon 24
27-06-2025 | 08:50
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