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مرقص عن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من السفير توماس برّاك: الحكومة ستشرع فوراً بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:10
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