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رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل العمل بحزم لتحقيق هدفي العملية العسكرية بإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس
Lebanon 24
27-06-2025
|
11:36
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