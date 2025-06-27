Advertisement

أخبار عاجلة

الأمين العام للأمم المتحدة: إسرائيل بصفتها قوة محتلة مطالبة بالموافقة على وصول المساعدات إلى غزة وتسهيله

Lebanon 24
27-06-2025 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل تسهيل وصول المساعدات اللازمة والامتناع عن الترحيل القسري للسكان في غزة
lebanon 24
27/06/2025 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الطريقة التي عرضتها إسرائيل لإدخال المساعدات لا تفي بالغرض
lebanon 24
27/06/2025 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لدينا خطة لإيصال المساعدات فدعونا ندخل غزة ودعونا
lebanon 24
27/06/2025 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: النزاع الحالي بين إسرائيل وإيران قد يلتهم المنطقة بأسرها
lebanon 24
27/06/2025 20:49:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:44 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:41 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:47 | 2025-06-27
13:46 | 2025-06-27
13:45 | 2025-06-27
13:44 | 2025-06-27
13:41 | 2025-06-27
13:39 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24