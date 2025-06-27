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وزير الخارجية الإسرائيلي ردا على وزير الخارجية الإيراني: النظام الإيراني يواصل تضليل المجتمع الدولي ويعمل لمنع الرقابة على برنامجه النووي

Lebanon 24
27-06-2025 | 13:01
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