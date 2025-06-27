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أخبار عاجلة
وزير الخارجية التركي: مستعدون لاستضافة جولة ثالثة من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا
Lebanon 24
27-06-2025
|
15:05
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