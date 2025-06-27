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مرقص للجزيرة مباشر: إسرائيل تواصل احتلال 5 نقاط من الأراضي اللبنانية ما يعيق انتشار الجيش في الجنوب وبسط سيادتنا

Lebanon 24
27-06-2025 | 15:51
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