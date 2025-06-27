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ترامب: النزاع بين رواندا والكونغو الديمقراطية أضاع فرصا كثيرة وذهب ضحيته كثيرون وجاء الوقت اليوم لإنهائه

Lebanon 24
27-06-2025 | 16:13
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