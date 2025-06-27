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هيئة البث الإسرائيلية عن أحد جنود الكتيبة 605: الجيش لا يزوّدنا بالأدوات الضرورية لنحمي حياتنا

Lebanon 24
27-06-2025 | 17:18
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