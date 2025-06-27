Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الوزراء الكندي: سنواصل المفاوضات التجارية المعقدة مع الولايات المتحدة

Lebanon 24
27-06-2025 | 17:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء كندا عقب تصريحات ترامب بشأن تعليق المحادثات التجارية: سنواصل إجراء مفاوضات "معقدة" مع واشنطن
lebanon 24
28/06/2025 04:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: نشهد بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة
lebanon 24
28/06/2025 04:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن وزير المالية الياباني: سنواصل مطالبة الولايات المتحدة بإعادة النظر في الرسوم الجمركية
lebanon 24
28/06/2025 04:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قالته ايران عن الجولة المقبلة من المفاوضات مع الولايات المتحدة
lebanon 24
28/06/2025 04:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2025-06-27
18:39 | 2025-06-27
18:31 | 2025-06-27
18:28 | 2025-06-27
18:26 | 2025-06-27
18:23 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24