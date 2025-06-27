Advertisement

أخبار عاجلة

عراقجي: إيران لن تتردّد في الكشف عن قدراتها الحقيقية إذا دفعت البعض أوهامه لارتكاب أخطاء جسيمة

Lebanon 24
27-06-2025 | 18:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: سنواصل الدفاع عن النفس بفخر وشجاعة وسنجعل المعتدي يندم ويدفع ثمن خطئه الجسيم
lebanon 24
28/06/2025 04:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر: لن نتردد في الردّ إذا أخطأ العدو
lebanon 24
28/06/2025 04:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: يجب احترام اتفاق وقف إطلاق النار بكل أبعاده وتفعيل آلية المراقبة القائمة للوقاية من التهديدات والتعامل مع أي خطر دون تصعيد وهذه الآلية تُطبّق بانتظام رغم وقوع أخطاء جسيمة أحيانًا
lebanon 24
28/06/2025 04:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار ألمانيا: لن نتردد وأميركا عن مضاعفة العقوبات ضد روسيا إذا رفضت اقتراحات وقف النار
lebanon 24
28/06/2025 04:50:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:52 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:39 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:28 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:26 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:07 | 2025-06-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:52 | 2025-06-27
18:39 | 2025-06-27
18:31 | 2025-06-27
18:28 | 2025-06-27
18:26 | 2025-06-27
18:23 | 2025-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24