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"نيوزويك": ترامب يسعى لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة تمهيدا لاتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:23
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