Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: على إيران العودة إلى النظام العالمي وإلا فإن أمورها ستصبح أسوأ

Lebanon 24
27-06-2025 | 23:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: على إيران العودة للاندماج في النظام العالمي وإلا ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لها
lebanon 24
28/06/2025 14:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: إيران لن تخصب اليورانيوم وإلا سنضطر لمعالجة الأمر بالطريقة البديلة وهذا ما لا أريده
lebanon 24
28/06/2025 14:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: أسوأ سيناريو إذا انسحبت إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي
lebanon 24
28/06/2025 14:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: رد إيران على ضربات واشنطن سيكون "أسوأ خطأ"
lebanon 24
28/06/2025 14:56:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:21 | 2025-06-28
07:07 | 2025-06-28
06:41 | 2025-06-28
06:25 | 2025-06-28
06:16 | 2025-06-28
06:15 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24