Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر مصرية للعربية: أميركا أبلغت الوسطاء أنها ستعرض خطتها لإنهاء حرب غزة خلال أيام

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر مصرية لـ"الحدث": إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها وقف النار بشكل مؤقت
lebanon 24
28/06/2025 14:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: الوسطاء أبلغوا أميركا رفضهم أن تكون إسرائيل مسؤولة عن توزيع المساعدات
lebanon 24
28/06/2025 14:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: إطلاق سراح ألكسندر خطوة حسن نية تجاه الولايات المتحدة وجهود الوسطاء قطر ومصر لإنهاء هذه الحرب الوحشية
lebanon 24
28/06/2025 14:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر إسرائيلي: بدء المفاوضات لإنهاء حرب غزة مشروط بالإفراج عن نصف الرهائن (العربية)
lebanon 24
28/06/2025 14:58:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:21 | 2025-06-28
07:07 | 2025-06-28
06:41 | 2025-06-28
06:25 | 2025-06-28
06:16 | 2025-06-28
06:15 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24