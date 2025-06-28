Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية: إصابة 14 شخصا بينهم أطفال في هجوم بمسيّرات روسية على أوديسا

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:15
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأوكرانية: قصف روسي على مدينة أوديسا يقتل شخصين ويصيب 14 آخرين بجروح
lebanon 24
28/06/2025 14:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن خدمات الطوارئ الأوكرانية: مقتل شخصين وإصابة أربعة أطفال في هجوم روسي على كييف
lebanon 24
28/06/2025 14:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية: أضرار في أوديسا وخاركيف وسومي ودونيتسك وكييف بسبب الهجوم الروسي الليلة الماضية
lebanon 24
28/06/2025 14:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية الأوكراني: هجوم روسي على العاصمة كييف يقتل 14 شخصا ويجرح 44 آخرين
lebanon 24
28/06/2025 14:58:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:21 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:41 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:16 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:06 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:05 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2025-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:21 | 2025-06-28
07:07 | 2025-06-28
06:41 | 2025-06-28
06:25 | 2025-06-28
06:16 | 2025-06-28
06:15 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24