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وزير الداخلية الإيراني: أيدي قواتنا على الزناد ومستعدون لرد حازم إذا أقدم العدو على أي عمل خبيث أو خرق العهود

Lebanon 24
28-06-2025 | 03:31
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