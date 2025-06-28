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مصادر لبنانية لسكاي نيوز عربية: الموفد الأميركي باراك أكد تعزيز التواصل مع سوريا والعمل على ضبط الحدود تمهيدًا للاتفاق بين بيروت ودمشق على ترسيمها

Lebanon 24
28-06-2025 | 06:15
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