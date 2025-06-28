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معلومات mtv: النقاش بين برّي وسلام تطرّق إلى الردّ على ورقة توم برّاك والتوجّه هو للخروج بموقف لبناني موحّد وهذا الأمر يحتاج إلى وقت للدرس

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:07
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