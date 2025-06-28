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الخارجية السعودية: نرحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية ونثمن الدور البناء الذي قامت به الولايات المتحدة ودولة قطر في هذا الشأن

Lebanon 24
28-06-2025 | 07:21
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