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نيوزويك عن صور أقمار صناعية: أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية في إيران بعد أيام من الهجوم الأميركي
Lebanon 24
28-06-2025
|
08:30
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