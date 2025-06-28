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نيوزويك عن صور أقمار صناعية: أعمال بناء وحفر مكثفة في منشأة فوردو النووية في إيران بعد أيام من الهجوم الأميركي

Lebanon 24
28-06-2025 | 08:30
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