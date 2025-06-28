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أسوشيتد برس عن مسؤول مطلع: وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي سيجري محادثات في واشنطن الأسبوع المقبل بشأن غزة

Lebanon 24
28-06-2025 | 09:30
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