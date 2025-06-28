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وکالة دفاع برس عن مستشار المرشد الإيراني: وقعت بيننا وبين أميركا وإسرائيل مواجهة مصيرية والنيتو يدعم أعداءنا

Lebanon 24
28-06-2025 | 10:39
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