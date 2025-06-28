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شبكة "إن بي سي" التلفزيونية الأميركية: ويتكوف سيعقد خلال الأيام المقبلة محادثات مع مسؤولين إيرانيين
Lebanon 24
28-06-2025
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11:11
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