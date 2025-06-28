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رئيس الوزراء الكندي: نركز على وقف إطلاق النار في غزة واستئناف إيصال المساعدات بشكل كامل

Lebanon 24
28-06-2025 | 11:40
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