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السفير الإيراني في الصين: لا نخشى المفاوضات ومستعدون دائماً للتفاوض لكن الوضع الحالي ليس وضعاً يسمح بالتفاوض

Lebanon 24
28-06-2025 | 12:56
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