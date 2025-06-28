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القناة 12 الإسرائيلية: زيارة نتنياهو المرتقبة إلى البيت الأبيض هدفها الدفع بصفقة إقليمية ستشمل إنهاء الحرب على غزة

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:02
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