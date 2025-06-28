Advertisement

أخبار عاجلة

علي شمخاني: التفاوض معنا لم يكن للوصول إلى اتفاق بل لإثارة الفوضى والاحتجاجات في الشارع

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاريس تنتقد تعامل ترامب مع المتظاهرين في لوس أنجلوس: تصعيد خطير يهدف إلى إثارة الفوضى
lebanon 24
29/06/2025 00:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد أقوم بضرب المنشآت النووية وقد لا أقوم بذلك وكان على إيران التفاوض معنا سابقا
lebanon 24
29/06/2025 00:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: قضينا على شبكة في محافظة كرمان كانت تقوم بعمليات لإثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد
lebanon 24
29/06/2025 00:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لو لم نمتلك القدرة الدفاعية أو نطور برنامجنا النووي لما كان هناك سبب للتفاوض معنا
lebanon 24
29/06/2025 00:35:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:48 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:46 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:50 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:31 | 2025-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:48 | 2025-06-28
16:46 | 2025-06-28
16:07 | 2025-06-28
15:51 | 2025-06-28
15:51 | 2025-06-28
15:35 | 2025-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24