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القناة 12 عن مسؤول أميركي: نريد أن يصل نتنياهو إلى واشنطن بالتزامن مع إطلاق سراح المختطفين ووقف إطلاق النار

Lebanon 24
28-06-2025 | 13:50
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