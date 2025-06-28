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قاسم: هل تتصوروا أن نظل ساكتين الى أبد الآبدين هذا غير صحيح فنحن جماعة هيهات منا الذلة ولقد جربتمونا

Lebanon 24
28-06-2025 | 15:01
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