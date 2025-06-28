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وزير خارجية فرنسا: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل
Lebanon 24
28-06-2025
|
15:35
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