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التايمز عن نقيب إسرائيلي رفض مؤخرا الخدمة في غزة: لا يمكنني أخلاقيا الاستمرار في العمل ما لم يحدث تغيير

Lebanon 24
28-06-2025 | 16:48
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